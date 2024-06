Inter, diversi giovani verso la partenza. Uno può rimanere – CdS

L’Inter sta pianificando non solo gli acquisti per la prossima stagione, ma anche e soprattutto le cessioni. Diversi nomi sulla lista, il Corriere dello Sport li fa uno ad uno.

CESSIONI – L’Inter può fare un tesoretto dalle cessioni dei giovani andati in prestito in questa stagione. Ci sono diversi nomi che stanno concludendo la loro esperienza al di fuori dei cancelli di Appiano Gentile, dove a breve torneranno ma per poco tempo. I primi due sono i fratelli Esposito, Sebastiano e Francesco Pio. L’attaccante dalla Sampdoria ha fatto registrare l’interesse dell’Empoli, finalmente in Serie A. Il più giovane invece potrebbe finire al Cagliari.

Inter, non solo gli Esposito

ALTRI – Sebastiano e Francesco Pio Esposito non sono gli unici sul piede di partenza. Lucien Agoumé sta tornando da una metà di stagione molto buona al Siviglia. Il centrocampista potrebbe rimanere in Spagna, il club che ora detiene il cartellino lo vorrebbe acquistare a titolo definitivo abbassando il riscatto di 8 milioni di euro. Come raccolto dalla nostra redazione il Siviglia spinge per averlo a 5 milioni, l’Inter vorrebbe tenere la recompra. L’ultimo nome è quello di Zinho Vanheusden, che però a sorpresa potrebbe essere tenuto per una questione di liste.

fonte: Corriere dello Sport – p.gua.