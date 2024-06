Dimarco uomo squadra: «Errore mio, bravi a reagire! Importante una cosa»

Dopo Italia-Albania, gara terminata per 2-1 in favore degli azzurri e che permette alla squadra di Luciano Spalletti di iniziare gli Europei con una vittoria, Federico Dimarco ha commentato il suo errore in occasione del vantaggio degli albanesi.

UOMO SQUADRA – Federico Dimarco, da vero uomo squadra, si prende le sue responsabilità dopo Italia-Albania. Dopo trenta secondi è infatti la sua rimessa laterale battuta in malo modo a causare il gol di Bajrami che manda temporaneamente in vantaggio gli albanesi. Un gol che poi ci penseranno i due compagni all’Inter, Alessandro Bastoni e Nicolò Barella, a recuperare con le loro due reti. L’esterno (ner)azzurro ha poi affidato al suo profilo Instagram le sensazioni per quanto accaduto nella partita di apertura per gli azzurri agli Europei.

Dimarco ammette l’errore: le sue parole dopo Italia-Albania

IMPORTANTE RIALZARSI – Nel post sul suo profilo, Federico Dimarco, come anticipato sopra, ammette prima il suo errore: “Ottima vittoria per cominciare l’Europeo, siamo stati bravi a rimontare e a reagire al mio errore“. Poi ci tiene a sottolineare come bisogni voltare pagina e tornare subito a mostrare il meglio: “L’importante è rialzarsi subito!“. Parole che mostrano tutta la carica di un giocatore letteralmente esploso nelle ultime stagioni dopo il ritorno all’Inter, tanto da conquistarsi proprio il posto da titolare nella nazionale italiana. Infine, il suo solito saluto in chiusura: “Ciao grandi“.