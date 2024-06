Marotta: «Barella come Calhanoglu! Lautaro Martinez, tutto fatto»

Da Casa Azzurri, il nuovo presidente dell’Inter Beppe Marotta ha fatto il punto sulle situazioni legate sia alla nazionale – dopo Italia-Albania – sia sulla questione legata ai rinnovi di Lautaro Martinez e Simone Inzaghi.

CENTROCAMPISTA COMPLETO – Beppe Marotta parla subito della prestazione di Nicolò Barella in Italia-Albania e delle sue caratteristiche come giocatore: «Ha l’umiltà del gregario ma ha anche talento. Come giocatore è moderno e completo. Ha tutte le qualità, la visione, l’appoggio e il lancio per giocare eventualmente nella posizione di Hakan Calhanoglu, oggi è un giocatore dal punto di vista agonistico molto valido, tecnico di base forte, è un giocatore eclettico»

BLOCCO INTER – Marotta ha poi risposto alle domande sulla folta presenza di giocatori nerazzurri nell’Italia: «La nazionale è un patrimonio che deve unire tutti i club. iI fatto che ci sia questo zoccolo duro di interisti diventa un’Internazionale, ci riempie d’orgoglio per tutto il lavoro fatto e per la crescita che hanno avuto i ragazzi. Mi sono compimentato con tutti, siamo molto orgogliosi che l’Inter possa dare il suo contributo».

Marotta, Inter oltre all’Italia: le ultime sui rinnovi

RINNOVO IN CHIUSURA – Infine Marotta fa il punto anche sull’Inter e sul rinnovo di Lautaro Martinez: «Siamo attenti a tutto, l’importante è che ogni giocatore abbia forte senso di appartenenza, che voglia continuare l’esperienza con noi. Siamo tranquilli perché non abbiamo giocatori che si svincolano nell’immediato. Il rinnovo di Lautaro Martinez è ormai praticamente fatto, manca solo raccogliere la firma, che al momento non è semplice perché è in Argentina, ma è già fatto. Così anche come per Inzaghi».