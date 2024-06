Zazzaroni: «Italia-Albania? Dimarco ha segnato il primo gol…»

L’errore di Federico Dimarco all’unico gol dell’Albania contro l’Italia è stato veramente grave. Ivan Zazzaroni lo condanna e dice la sua sul difensore sul Corriere dello Sport.

PARERE – Ivan Zazzaroni non è ancora netto nel suo giudizio. Dall’iniziale errore di Federico Dimarco alla vittoria in scioltezza. Il suo pensiero: «Per rivedere un’Italia così dominante sarei disposto a subire ogni volta un gol ridicolo dopo ventitré secondi. Ma anche dopo ventidue. Il guaio è che da qui in avanti non ci ritroveremo di fronte avversari altrettanto intimiditi. Per il momento dobbiamo goderci la prestazione nel suo complesso, il senso compiuto di squadra, la prontezza con cui abbiamo saputo reagire all’incredibile errore iniziale, la superiorità mostrata tanto nel possesso quanto nel rapido rientro da una palla persa. Con insolito piacere non ricordo di aver visto un azzurro fermo sul posto per più di 5 secondi. Gli spazi concessi dall’Albania ci hanno certamente favorito, ma siamo stati bravi a sfruttarli. Specie nella prima ora».

Dimarco, il disastro commentato da Zazzaroni

INTER – Impossibile non citare il club nerazzurro, Zazzaroni spiega: «Singolare la modalità del nostro felice esordio. La prima rete l’ha segnata in gran parte con le mani Dimarco, il pareggio l’ha firmato Bastoni, il punto del vantaggio Barella, sul 2 a 1 a centrare un palo è stato Frattesi e dopo poco più di mezz’ora abbiamo capito (una volta di più) perché l’Inter ha vinto lo scudetto con 19 punti sul Milan. Spalletti c’era arrivato prima di noi per questo ha puntato sul mini-blocco interista rischiando in difesa tre mancini su quattro: per inciso, affiancando Calafiori a Bastoni, ha ripresentato in un grande torneo una coppia di centrali Inter–Bologna dopo 56 anni, l’ultima volta furono Burgnich e Guarneri nella finale di Euro ’68»