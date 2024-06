Carboni convocato dall’Argentina. Regalo all’Inter, il motivo – CdS

Valentin Carboni ha ricevuto ieri la convocazione da Lionel Scaloni per la Copa America con l’Argentina. Momento importante per il giocatore, l’Inter sorride per un motivo per il Corriere dello Sport.

MERCATO – Valentin Carboni è una stella assoluta, se lo dicono Lionel Messi e il ct dell’Argentina Lionel Scaloni non c’è più da dubitare a riguardo. L’Inter si sfrega le mani e si gode una stella dal talento assoluto, che proprio ieri dopo l’amichevole con il Guatemala ha ricevuto la convocazione per la Copa America. Il classe 2005 partirà negli Stati Uniti con il compagno Lautaro Martinez e potrà così ritagliarsi spazio dopo la prima titolarità nell’amichevole. Partito da esterno di destra nel 4-4-2 che ha portato l’Argentina a vincere l’ultimo match di preparazione alla competizione Carboni ha brillato, guadagnandosi anche un calcio di rigore sul risultato di 1-1. L’Inter guarda, ma vive adesso un dilemma. Il prezzo sale, ora i 30 milioni di euro rischiano di essere anche pochi. Bisogna venderlo a cifre spropositate per poi acquistare altri giocatori come Albert Gudmundsson dal Genoa, oppure tenerlo? La risposta la sia avrà anche dalle offerte che arriveranno, perché ne arriveranno in questi mesi. In questo momento l’Inter può sorridere, in casa propria ha un futuro fenomeno.

fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno