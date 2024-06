Tessmann-Inter, si va avanti! Trattativa per il futuro – CdS

Tanner Tessmann è il nuovo nome uscito nelle ultime ore relativamente al mercato dell’Inter. Di professione centrocampista, il club nerazzurro ha un piano in mente secondo il Corriere dello Sport.

PIANO – Tanner Tessmann è il centrocampista adocchiato dall’Inter negli scorsi giorni, ma esclusivamente per il futuro. Giocatore di origini statunitensi, classe 2001, neo-promosso con il Venezia di mister Vanoli. Il futuro del giocatore sicuramente è brillante, per tale motivo il club nerazzurro nell’incontro di questa settimana con i rappresentanti del Venezia ha parlato anche del giocatore. L’obiettivo per la trattativa è uno, ma si va avanti senza alcuna fretta per la dirigenza meneghina.

Tessmann, trattativa a lungo termine

LUNGO TERMINE – L’Inter vuole Tessmann e ci sta lavorando seriamente, senza però la fretta di chiudere subito l’operazione. Il suo acquisto sarebbe un tassello ulteriore anticipato rispetto alle sessioni di mercato future. In caso dovesse arrivare infatti il centrocampista sarebbe mandato almeno un anno in prestito, probabilmente ancora al Venezia in Serie A. I lagunari hanno chiesto 7-8 milioni di euro, che non dovrebbero essere un problema. Tra l’altro accetterebbero di buon grado una contropartita più piccolo conguaglio economico. Tra i nomi richiesti vi sono Filip Stankovic, di rientro dal prestito con la Sampdoria, e Gaetano Oristanio di ritorno dal Cagliari.

