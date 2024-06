Italia-Albania, Barella il migliore in campo. Stecca uno dell’Inter – TS

Parte al meglio l’avventura agli Europei per gli azzurri, che in Italia-Albania rimontano lo 0-1 e chiudono con una vittoria per 2-1 firmata da Alessandro Bastoni e Nicolò Barella. Tuttosport giudica la prestazione dei giocatori, con uno dell’Inter che stecca.

MIGLIORE IN CAMPO – Non può che essere Nicolò Barella il migliore a mani basse di Italia-Albania. Fino a poche ore dalla gara la sua presenza per il debutto degli azzurri agli Europei era in dubbio, salvo poi recuperare al massimo dall’affaticamento muscolare e scendere in campo da titolare. Scelta azzeccatissima dal Commissario Tecnico Luciano Spalletti, visto che il centrocampista di proprietà dell’Inter ha mostrato una prestazione di altissimo livello giganteggiando a centrocampo e trovando anche la rete del 2-1 decisivo per i tre punti. 7.5 il voto di Tuttosport alla sua prestazione.

Italia-Albania, il voto alla prestazione degli altri dell’Inter

STECCA – Meno buono il quotidiano torinese con la prestazione degli altri giocatori dell’Inter in Italia-Albania. Partendo da Alessandro Bastoni che, nonostante il gol del pareggio con un imperioso stacco di testa da calcio d’angolo, prende soltanto 6, visto anche l’errore in compartecipazione con Federico Dimarco che porta al vantaggio albanese dopo soli 30 secondi. Parlando dell’esterno (ner)azzurro, 5 il voto per lui. Infine Davide Frattesi, vicino al gol (dopo aver colpito un palo grazie anche a un miracolo di Strakosha in uscita) e autore di una prestazione sufficiente: 6 per lui. Senza voto, invece, Matteo Darmian, entrato per i minuti finali.