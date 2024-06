Italia-Albania 2-1, Barella MVP. Un altro dell’Inter flop – CdS

Italia-Albania si è conclusa con il risultato di 2-1, Luciano Spalletti ha vinto la sua partita d’esordio in Germania agli Europei. Inter protagonista con tutti i suoi giocatori, le pagelle del Corriere dello Sport.

VOTI – Italia-Albania finisce 2-1 e gli Azzurri godono per la prima vittoria agli Europei. Federico Dimarco non si porta il fardello del risultato negativo, la rimessa laterale battuta male dopo 20 secondi sarà dimenticata. Il voto nelle pagelle rimane comunque basso, appena un 5.5. L’unico flop dell’Italia è lui. Gli altri compagni dell’Inter hanno trascinato al successo. Nicolò Barella è l’MVP della serata di Italia-Albania con il 7.5, stesso voto per Jorginho. Segue Alessandro Bastoni, che fa una partita spaziale risultando decisivo non solo in difesa ma anche in attacco: 7. Davide Frattesi chiude con un 6, sarebbe potuto essere di più se solo Strakosha non avesse fatto un miracolo sul cucchiaio di fine primo tempo. Per Gianluca Scamacca, Gianluigi Donnarumma decisivo su Rej Manaj, Giovanni Di Lorenzo, Riccardo Calafiori, Federico Chiesa e Lorenzo Pellegrini arriva il 6.5. Matteo Darmian è entrato nei minuti finali e non ha ricevuto il voto. Luciano Spalletti si porta a casa il 7.5, primo test superato. La prossima è con la Spagna e sarà difficilissima.

fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna