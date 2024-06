Martinez, il Genoa fa la sua scelta. L’Inter apre alla cessione – CdS

Josep Martinez è da tempo il candidato numero uno per la porta dell’Inter. Il Genoa ha fatto una richiesta per cederlo, l’Inter ha aperto le porte. La trattativa raccontata dal Corriere dello Sport.

TRATTATIVA – Josep Martinez ha scalato le gerarchie, sorpassato in quarta Bento dell’Athletico Paranaense ed ora è il candidato numero uno per diventare il portiere dell’Inter, anzi il secondo della prossima stagione al fianco di Yann Sommer. Lo spagnolo nato nel 1998 ha fatto muovere la dirigenza nerazzurra, che sta lavorando per chiudere definitivamente l’accordo con il Genoa. Un principio di accordo c’è tra i due club, anche tra l’Inter e l’entourage del giocatore. Mancano gli ultimi dettagli.

Martinez-Inter, solo i dettagli

CONTROPARTITE – L’affare si chiuderà a 13 milioni di euro più 2 di bonus, ora c’è da capire quanti saranno elargiti in formato cash e quanti tramite le contropartite. La scelta del Genoa sta ricadendo su Gaetano Oristanio, in rientro dal prestito con il Cagliari proprio questo 30 giugno. Il calciatore ha fatto il suo primo anno in Serie A e non rimarrà in nerazzurro la prossima stagione. L’Inter chiede 5-6 milioni per lui, per questo il Genoa sta valutando un’altra opzione in più: Martin Satriano. Per l’uruguagio i dubbi sono forti, perché i rosso-blu stanno riscattando Vitinha e hanno già Mateo Retegui in attacco.

fonte: Corriere dello Sport – p.gua.