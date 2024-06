Barella in gol con l’Italia, supera una leggenda e raggiunge un record

Nicolò Barella sta vivendo un periodo fantastico Fresco di rinnovo contrattuale con l’Inter e ancora una volta padre, ha raggiunto un importante traguardo con la maglia dell’Italia dopo il gol realizzato all’esordio di Euro2024 contro l’Albania.

NUOVI RECORD – Il gol contro l’Albania ha permesso a Nicolò Barella di stabilire un nuovo primato personale con l’Italia. Con i 10 gol realizzati, è attualmente il giocatore in attività con il maggior numero di gol segnati in azzurro. Come se non bastasse, ha anche realizzando una leggenda come Francesco Totti. A conferma dell’enorme riconoscimento delle qualità offensive e della costanza di Barella nel rappresentare l’Italia. Barella non è solo un centrocampista di grande dinamismo e visione di gioco, ma anche un realizzatore affidabile, così come evidenziato anche da un grande ex Inter come Beppe Bergomi.

Barella sempre più importante per l’Italia

La leadership e l’esperienza di Barella saranno elementi chiave per guidare i più giovani e mantenere alto il livello della squadra. La sua crescita costante, sia a livello di club che di nazionale, dimostra come impegno e talento possano portare a grandi risultati.