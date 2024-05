Lautaro Martinez e i rinnovi, cosa cambia con Oaktree? Inter decisa

Il rinnovo di Lautaro Martinez sarà fra le principali operazioni che riguarderanno Oaktree a livello operativo, dopo aver rilevato le azioni da Suning. Su Sky Sport si fa il punto su come l’Inter gestirà la questione contratti.

FIRME POSSIBILI – Da ieri c’è Oaktree al posto di Suning, ma l’operatività dell’Inter non ne risentirà. Al momento, sul sito ufficiale della società risulta ancora esserci Steven Zhang presidente: questo finché il fondo non farà decadere il Consiglio d’Amministrazione e nominerà i nuovi membri (quasi tutti quelli attuali, escluse le persone in quota Suning). Uno dei primi passaggi riguarda i rinnovi: Lautaro Martinez da tempo discute e ha ribadito la voglia di rimanere, anche domenica quando si sapeva che ormai ci sarebbe stato il passaggio di proprietà. Con lui le altre situazioni principali sono quelle di Nicolò Barella e Simone Inzaghi, ma è chiaro che si guarda soprattutto al capitano.

Lautaro Martinez guida i primi rinnovi dell’Inter di Oaktree

VOLONTÀ CHIARA – Su Sky Sport 24, Matteo Barzaghi fa sapere che bisogna aspettare la già citata ricomposizione del CdA. Poi Giuseppe Marotta e Piero Ausilio, già comunque operativi e destinati a rimanere con Oaktree, potranno riprendere le trattative. Non ci sono né fretta né scadenze, la volontà è arrivare a un accordo sia con Lautaro Martinez sia con Barella e Inzaghi. Gli ultimi due peraltro facili da raggiungere. La nuova proprietà non sposta nulla a livello di trattative, si procederà come se non fosse successo nulla. A oggi, peraltro, ilToro non ha ricevuto offerte che possano far vacillare Oaktree. Che, dal canto suo, ha tutto l’interesse a proteggere il suo nuovo asset e aumentarne il valore. C’è una distanza fra domanda e offerta che si aggira attorno al milione di euro (nove contro dieci), ma volendo Lautaro Martinez punto di partenza dell’Inter di Oaktree.