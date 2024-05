Verona-Inter, Inzaghi cambia un ruolo per intero! Novità di formazione

Verona-Inter domenica alle 20.45 chiuderà la stagione della squadra di Inzaghi. Con tante possibilità di cambiare giocatori rispetto alla partita con la Lazio. La formazione può presentare novità e un ruolo del tutto differente.

SI CAMBIA – Nella seduta di allenamento di stamattina tutta la squadra a disposizione di Simone Inzaghi. A tre giorni da Verona-Inter, come segnalato nel primo pomeriggio, la squadra è rimasta ad Appiano Gentile (ormai non dovrà più essere chiamato Suning Training Centre) per una grigliata. Il tecnico ha quindi la possibilità di gestire l’undici e scegliere i migliori possibili. Con qualche cambio rispetto alla partita contro la Lazio. Una sensazione è che venga ribaltata completamente la difesa. Francesco Acerbi ha avuto qualche difficoltà al rientro dall’infortunio e, vista la pubalgia, sarà risparmiato vista Europei: pronto Stefan de Vrij. Come braccetti, invece, possono essere preferiti Yann Bisseck e Carlos Augusto a Benjamin Pavard e Alessandro Bastoni. Ma non sono gli unici cambi per Verona-Inter.

Verona-Inter, da Inzaghi novità di formazione anche in attacco

L’ULTIMA VOLTA – C’è la possibilità che Alexis Sanchez abbia una sorta di passerella al Bentegodi. Il cileno è fra i giocatori in scadenza di contratto al 30 giugno, difficilmente sarà rinnovato. Può quindi toccare a lui assieme a capitan Lautaro Martinez, dopo che con la Lazio c’era Marcus Thuram. I cinque di centrocampo invece dovrebbero essere i soliti dell’Inter, quelli titolari. Con una particolarità: Henrikh Mkhitaryan è diffidato, dovesse essere ammonito a Verona salterebbe la prima giornata della prossima Serie A. Ma è difficile che Inzaghi rinunci a lui, visto che nel 2024 non è partito titolare soltanto a Frosinone. In porta, ovviamente, Yann Sommer per cercare un ultimo clean sheet. Questa la probabile formazione di Inzaghi per Verona-Inter: Sommer; Bisseck, de Vrij, Carlos Augusto; Darmian, Barella, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Sanchez, Lautaro Martinez.