Serie A, quante in Champions League con l’Inter? Opzione sei squadre!

La Serie A deve ancora dare alcuni verdetti, fra cui le squadre qualificate alla prossima Champions League. Ci sono cinque nomi sicuri, a partire ovviamente dall’Inter scudettata, ma potrebbe arrivarne un sesto: ecco come.

LO SCENARIO – Inter, Milan, Bologna, Juventus e Atalanta giocheranno la prossima Champions League, in base alla classifica di Serie A. L’ultima giornata, che comincia stasera con l’anticipo Cagliari-Fiorentina, non cambierà il nome di qualificate. Ma potrebbero cambiare le posizioni e – di conseguenza – il numero delle partecipanti. Questo a causa dell’Atalanta, che ieri ha (stra)vinto l’Europa League. Al momento, è qualificata in Champions League come detentrice del torneo e non dalla Serie A dove è quinta. Situazione che, finisse così il campionato, porterebbe nel massimo torneo UEFA la sesta (la Roma) per via del posto extra ottenuto dall’Italia per le prestazioni del ranking.

Serie A con sei squadre in Champions League: una necessità

IL RIEPILOGO – Con la classifica attuale anche la Roma sarebbe qualificata in Champions League. Ma perché ciò accada, deve tifare “contro” l’Atalanta in Serie A. Ossia sperare che non superi una fra Bologna e Juventus, a oggi due punti sopra. Nell’ultima giornata si giocano Genoa-Bologna (domani ore 20.45), Juventus-Monza (sabato ore 18) e Atalanta-Torino (domenica ore 18). Fin qui tutto normale, se non fosse che proprio l’Atalanta ha il recupero con la Fiorentina domenica 2 giugno (ore 18). A campionato finito. Una partita che potrebbe essere determinante non per le due squadre, ma per la Roma. Perché se l’Atalanta finisse fra le prime quattro sarebbe qualificata in Champions League “dalla Serie A”, anziché “dalla vittoria dell’Europa League”. E in questo caso il posto extra andrebbe alla quinta assieme alla sesta. Ecco il riepilogo.

Atalanta terza o quarta in Serie A: fino alla quinta in Champions League, sesta in Europa League.

Atalanta quinta in Serie A: fino alla sesta in Champions League.