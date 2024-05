Verona-Inter (2-2), premio Di Gennaro! Ma c’è un 5: pagelle − TS

Verona-Inter è finita 2-2. I campioni d’Italia finiscono con un pareggio un campionato stradominato in lungo e in largo. Nelle ultime pagelle stagionali, spunta pure un 5. Premio a Di Gennaro.

PARI E SALUTI − L’Inter fa 2-2 contro il Verona e chiude la sua stagione con 94 punti. I campioni d’Italia hanno pareggiato all’ultima giornata contro gli scaligeri, andando prima in vantaggio con Arnautovic e poi recuperando alla fine il risultato sempre con l’austriaco. Succede tutto nel primo tempo, mentre nella ripresa, l’Inter ci prova tantissime volte, ma ha trovato la grandissima serata di Perilli, secondo portiere del Verona. Nel finale, Sanchez trova anche il 3-2, ma il Var ha annullato per fuorigioco. Il migliore ovviamente Arnautovic, ma spunta pure un 5 per l’ex Federico Dimarco.

Verona-Inter, le pagelle dei campioni d’Italia: pure tante sufficienze

PAGELLE − Oltre al 5 di Dimarco e al 7 per Arnautovic, le pagelle in casa Inter rivelano diverse sufficienze. Da Di Gennaro e Audero, passando per Bisseck, Acerbi, Dumfries, Calhanoglu, Barella, Thuram e Sanchez. C’è un ottimo 6,5 invece per Frattesi, che ha sbattuto più volte contro un super Perilli, praticamente un muro. Sufficienza anche per Simone Inzaghi, che ha mantenuto comunque alta la concentrazione dei suoi, che fino all’ultimo hanno provato a portare a casa i tre punti.

Fonte: Tuttosport – Sandro Benedetti