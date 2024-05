VIDEO – Empoli-Roma 2-1, Serie A: gol e highlights della partita

Empoli-Roma, match della trentottesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Ennio Castellani di Empoli.

CHE SALVEZZA! − Empoli-Roma 2-1 della trentottesima giornata di Serie A. Davide Nicola ce l’ha fatta: i toscani hanno battuto la Roma al Castellani e quindi conquistano la permanenza in Serie A, condannando il Frosinone alla Serie B. L’avvio di partita è scoppiettante, tant’è che dopo 13′ Cancellieri fa scoppiare il Castellani: lancio verso Gyasi, che suggerisce dentro per l’attaccante di proprietà della Lazio, il quale batte Svilar per l’1-0. Dopo cinque minuti, la Roma rimette virtualmente la partita in parità: calcio piazzato di Dybala, testa di Cristante, che trova la super risposta di Caprile. Sulla ribattuta, Abraham stoppato, ma c’è ancora Cristante a bucare la porta. Rete però annullata dal Var per fuorigioco. Il gol del pareggio arriva al 45′ con Aouar, che insacca di testa sul cross di Angeliño. Nella ripresa, l’Empoli prova l’assalto alla porta di Svilar, sfiorando il gol al 53′ con Niang, che mette al lato a tu per tu col portiere serbo. Al 68′, conclusione terrificante di Marin, che scheggia la traversa. Brivido per la Roma. Ma al 92′, il Castellani implode. Discesa sulla destra, palla per Niang che calcia di destro e trova il gol del 2-1, che consegna la salvezza a Nicola. Grande impresa dei toscani, che mantengono la categoria.

EMPOLI-ROMA − GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Empoli-Roma dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.