VIDEO – Verona-Inter 2-2, Serie A: gol e highlights della partita

Verona-Inter, match della trentottesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 2-2: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Marcantonio Bentegodi.



CHIUSURA IN PARI – Verona-Inter 2-2 nella trentottesima giornata di Serie A. L’ultima stagionale dell’Inter è un pareggio che sposta poco, con lo scudetto ufficiale da oltre un mese. Al 10′ il vantaggio lo firma Marko Arnautovic, superando il lentissimo Diego Coppola (che era in netto vantaggio) per presentarsi davanti al portiere e batterlo. Ma al 17′ il Verona ha già pareggiato, con assist di Tomas Suslov per Tijjani Noslin in posizione regolare e conclusione vincente. L’Hellas va anche avanti al 37′, su recupero palla alto di Suat Serdar ai danni di Nicolò Barella assist da sinistra di Noslin al limite per Suslov e il suo diagonale supera ancora Emil Audero. Non basta al Verona per andare al riposo in vantaggio, perché nel primo minuto di recupero bella azione dell’Inter e Davide Frattesi serve Arnautovic per la conclusione del pareggio. Nella ripresa succede poco, ma a emergere come migliore è il portiere gialloblù Simone Perilli. Decisiva, fra le tante, una doppia parata nella stessa azione ad Alexis Sanchez e Frattesi. Quest’ultimo poco dopo lo scavalca ma salva sulla linea Ruben Vinagre mandando sulla traversa. Al 92′ farebbe gol Sanchez su gran pallonetto: parte però in fuorigioco, il VAR annulla.

VERONA-INTER – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Verona-Inter dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.