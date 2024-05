VIDEO – Lazio-Sassuolo 1-1, Serie A: gol e highlights della partita

Lazio-Sassuolo, match della trentottesima giornata di Serie A 2023-2024, si è concluso con il risultato di 1-1: questo il video con i gol e gli highlights della partita giocata allo Stadio Olimpico di Roma.



IL PUNTO CHE BASTA – Lazio-Sassuolo 1-1 nella trentottesima giornata di Serie A. La Lazio è sicura della partecipazione alla prossima Europa League: serviva un pareggio e arriva, senza dover aspettare il recupero della Fiorentina con l’Atalanta. Prima della partita momento toccante, con il saluto dell’ex allenatore Sven-Goran Eriksson all’Olimpico. Nel primo tempo occasionissima per Elseid Hysaj, smarcato in area e ipnotizzato da Alessio Cragno. Quest’ultimo si supera anche più tardi negando l’1-0 a Daichi Kamada. I gol arrivano nella ripresa, con il vantaggio all’ora di gioco su punizione dai venticinque metri di Mattia Zaccagni. Al quale replica il Sassuolo, già retrocesso, sei minuti dopo: è il 66′, punizione di Kristian Thorstvedt da destra in area deviata e nell’area piccola segna Mattia Viti. Da segnalare come Igor Tudor non abbia dato la passerella finale a Luis Alberto, rimasto tutta la partita in panchina in quella che poteva essere la sua ultima con la Lazio. Saluta invece di sicuro Felipe Anderson, dopo 326 presenze: omaggiato al termine della gara.

LAZIO-SASSUOLO – GLI HIGHLIGHTS

Video con gli highlights di Lazio-Sassuolo dal canale ufficiale YouTube della Lega Serie A.