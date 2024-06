Alex Perez, l’Inter fa sul serio: offerta ufficiale al Betis!

L’Inter per il mercato guarda al futuro e per rinforzare la difesa il nome caldo è quello del giovane talento Alex Perez. Secondo l’esperto di calciomercato Matteo Moretto, i nerazzurri avrebbero già pronta l’offerta ufficiale per il giocatore del Betis.

OFFERTA IN PREPARAZIONE – Una vera e propria operazione Bisseck-bis quella che sta imbastendo l’Inter per il giovane difensore classe 2006 Alex Perez, attualmente in forze al Betis Siviglia. I nerazzurri fanno sul serio, tanto da aver già preparato l’offerta ufficiale che sarà inviata nelle prossime ore alla società spagnola. La formula è quella del prestito con diritto di riscatto, come riporta l’esperto di calciomercato Matteo Moretto sul suo profilo Twitter. C’è grande ottimismo per una trattativa che ora entra nella sua fase più calda.

Inter, con Alex Perez si punta alla linea verde

RINGIOVANIMENTO – Il profilo di Alex Perez entra nella filosofia dell’Inter di rinforzare la squadra in vista del futuro, con profili giovani e interessanti da aggiungere alla squadra per permettere la loro crescita e, nel mentre, ringiovanire l’età media della rosa. Proprio come successo con Yann Bisseck la scorsa stagione, sempre per la difesa, ma anche con Luka Topalovic, attaccante chiuso pochi giorni fa. In un reparto che necessita di giovani talenti, vista la presenza di giocatori esperti come Francesco Acerbi al centro, o Matteo Darmian sulla destra.