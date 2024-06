Vitor Roque potrebbe essere ceduto in prestito: Inter alla finestra?

Vitor Roque potrebbe essere ceduto in prestito nella sessione estiva di calciomercato, con l’Inter che osserva la situazione in secondo piano. Il Barcellona è in contatto con una squadra del campionato portoghese per discutere di tale possibilità.

IL PUNTO – Vitor Roque, obiettivo di mercato dell’Inter rappresenta uno dei calciatori che hanno maggiormente risentito del passaggio da Xavi a Hans Flick sulla panchina del Barcellona. Il calciatore brasiliano, ai margini del progetto dei blaugrana per volere del tecnico spagnolo, è ora considerato dal tedesco come uno dei giovani su cui il Barcellona deve puntare per il futuro. Ciò è stato definito a chiare lettere nelle conversazioni tra la dirigenza culé e l’agente del calciatore André Curvy, soddisfatto della fiducia che il nuovo staff tecnico ripone nel proprio assistito.

Cosa sta rendendo più concreto il trasferimento in prestito di Vitor Roque: un problema da superare!

LA DIFFICOLTÀ – Come riportato da SPORT, il Barcellona si trova però nella posizione scomoda di non poter tesserare Vitor Roque per la prossima stagione a causa dei limiti salariali imposti dalla federazione spagnola. Mentre nello scorso calciomercato invernale i culé poterono inserire l’obiettivo dell’Inter in squadra a causa dell’infortunio che costringe ancora oggi Gavi ai box, in questa finestra estiva di calciomercato non è stata individuata una soluzione idonea a superare il problema in questione.

L’IPOTESI – Ecco che l’idea di una cessione in prestito di Vitor Roque, da concludere con una squadra in grado di offrire opportunità di crescita al brasiliano, diventa un’opzione praticabile. L’Inter, al momento, sembra più defilata, dato l’interessamento nei confronti dell’attaccante del Genoa Albert Gudmundsson. La squadra che si è fatta avanti con maggior insistenza è il Porto, che ha già avuto un contatto con il direttore sportivo dei culé Deco per definire il passaggio in prestito del classe 2005 in Portogallo. Le prossime settimane potrebbero essere decisive per la concretizzazione dell’affare.