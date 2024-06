Per Carboni l’Inter vaglia varie ipotesi: una certezza! – SM

Valentin Carboni rappresenta indubbiamente il giovane calciatore più prezioso tra quelli presenti nella rosa dell’Inter. La sua convocazione per la Copa America ha contribuito a incrementarne il valore.

LA SITUAZIONE – Valentin Carboni è l’uomo del momento in casa Inter. Il gioiello argentino, appena convocato da Lionel Scaloni per la Copa America che la sua Argentina sarà chiamata a fronteggiare da campione in carica, rappresenta uno dei calciatori della nuova generazione maggiormente apprezzati a livello europeo e internazionale. L’Inter è estremamente consapevole del suo valore presente e delle sue potenzialità: per questo motivo intende ragionare con cautela riguardo alla strategia da adottare per il suo futuro.

Carboni disputerà con l’Inter il ritiro estivo: base di partenza per i ragionamenti futuri!

LA BASE – Come riportato da Sport Mediaset, Carboni farà sicuramente parte della rosa nerazzurra che disputerà il ritiro estivo. L’Inter potrà sfruttare quell’occasione per acquisire ulteriori elementi utili per decidere la scelta da effettuare per il suo futuro. Il gioiello argentino è pronto a dimostrare il proprio valore, consapevole di come quell’opportunità possa essere decisiva per orientare la scelta dell’Inter. Una decisione che al momento non è stata presa.

LE OPZIONI – L’Inter non esclude nulla riguardo al futuro di Carboni. La certezza è che il calciatore non sarà venduto al primo offerente: solo un’offerta pari a 40-50 milioni potrebbe convincere i nerazzurri a ragionare seriamente sulla sua cessione. Proprio per tale motivo, quindi, la squadra meneghina potrebbe anche decidere di trattenerlo nella prossima stagione, così come di cederlo in prestito in estate. Quest’ultima ipotesi consentirebbe ai nerazzurri di far crescere ulteriormente il proprio calciatore mantenendo al contempo il controllo.