Inter, Correa il più ‘pesante‘ tra gli esuberi. Caccia al risparmio!

L’Inter deve liberarsi di diversi esuberi per fare spazio a bilancio. Il più ‘pesante‘ è Joaquin Correa, ma ce ne sono anche altri. La lista e il possibile risparmio secondo CalcioeFinanza.

RISPARMIO? – L’Inter si sta muovendo in questo periodo soprattutto in entrata sul mercato. Le trattative con il Genoa per Josep Martinez sono in corso, quelle per portare a Milano Piotr Zielinski e Mehdi Taremi a parametro zero invece sono già chiuse. La dirigenza però non deve lavorare su questo, perché ci sono diversi esuberi da piazzare. Simone Inzaghi li ritiene fuori dal progetto, dovranno perciò cercarsi una nuova sistemazione.

Inter, la lista degli esuberi

LA LISTA – Joaquin Correa è il più ‘pesante‘ a bilancio, perché costa all’Inter circa 14 milioni di euro. Oltre all’argentino in lista sono presenti Eddie Salcedo, Ionut Radu, Zinho Vanheusden, Lucien Agoumé e Martin Satriano, che in tutto fanno ammontare il possibile risparmio a più di 25 milioni. Piazzarli entro il prossimo autunno sarebbe un colpaccio per l’Inter, che avrebbe posto anche per ulteriori acquisti. Su Agoumé il Siviglia sta lavorando per il riscatto definitivo, per Satriano le possibilità sono varie. Dalla Spagna si sono palesate diverse squadre interessate, ma anche in Italia. Il Genoa lo ha valutato come contropartita nella trattativa per Martinez.