Lukaku tragicomico: 2 gol annullati e il Belgio perde con la Slovacchia

Finisce 0-1 Belgio-Slovacchia. Un match da incubo per Lukaku, che sbaglia in malo modo e si vede annullare anche due gol dal Var.

INCREDIBILE – A Francoforte, va in scena il match tra la Slovacchia di Calzona e il Belgio di Domenico Tedesco. Una sfida tra ex giocatori dell’Inter, Milan Skriniar da un lato e Romelu Lukaku dall’altro. Match subito divertente e intenso sin dalle prime battute, con l’attaccante quest’anno alla Roma che dopo 3′ si divora clamorosamente il gol dell’1-0 facendosi bloccare da Dubravka. Gol sbagliato gol subito: pessimo disimpegno del Belgio con Doku, che regala palla a Schranz, il quale prima la dà col tacco per la conclusione di Kucka e poi nella ribattuta di Casteels, sempre Schranz trova l’1-0. Il Belgio ci prova al 20′ con Trossard, che vede Dubravka fuori dai pali e ci prova dalla trequarti, ma pallone che si spegne alto sopra la traversa. Nel finale di primo tempo, Haraslin sfiora il gol del raddoppio. Nella ripresa è dominio Belgio, con Lukaku che vive un clamoroso incubo in stile Croazia-Belgio al Mondiale del 2022. Al 55′, il belga segna, ma il Var lo annulla per fuorigioco. Nei successivi sei minuti, ci provano Trossard e ancora Lukaku. Pazzesca chiusura di Hancko. All’85’, Lukaku segna ancora su assist di Openda, ma anche in questo caso gol annullato dal Var per precedente fallo di mano dell’assistman. Il match finisce dopo 7′ di recupero sull’1-0 per la nazionale di Calzona.