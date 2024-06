Sorpresa Romania. Tre gol all’Ucraina e vittoria rivelazione!

La Romania sorprende completamente l’Europeo raggiungendo una netta vittoria contro l’Ucraina con il risultato di 3-0. Successo nel segno della Serie A.

SUCCESSO – All’esordio agli Europei nel girone E la Romania sorprende chiunque e segna tre gol all’Ucraina vincendo e dominando per l’intero arco dei 90 minuti. Non c’è proprio storia all’Allianz Arena, la Serie A aiuta e non poco la squadra del ct Iordanescu. Apre il pomeriggio subito Nicolae Stanciu su assist di Dennis Man, esterno e giocatore chiave del Parma nella corsa alla Serie A. Nel secondo tempo è Razvan Marin a colpire con una conclusione da 100 km/h che beffa il portiere del Real Madrid Andriy Lunin. Giornata da dimenticare per l’estremo difensore dell’Ucraina, che sulla seconda rete al 53′ si fa passare la palla sotto le braccia. Dopo appena quattro minuti dal raddoppio la Romania trova anche il terzo gol. Chiusi definitivamente i giochi ad appena un’ora dal calcio d’inizio. Denis Dragus è lesto in area di rigore e respinge il tiro ancora di Dennis Man, che sembrava destinato a finire fuori dalla porta. L’Ucraina di Mudryk e di Dovbyk delude ampiamente le aspettative di chi vedeva questa nazionale come possibile sorpresa di Euro 2024. Ad appena 90 minuti dall’inizio della loro esperienza rischiano di diventare il flop assoluto.