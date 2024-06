Pavard stuzzica Giroud sull’Inter: «Abbiamo la seconda stella, noi!»

Tra Benjamin Pavard e Olivier Giroud, compagni di Nazionale in Francia, c’è grande stima, nonostante la rivalità fra Inter e Milan. Il difensore nerazzurro, però, non perde l’occasione per stuzzicare il rossonero.

COMPAGNI – Benjamin Pavard e Oliver Giroud da rivali con le proprie squadre per club, rispettivamente Inter e Milan, si ritrovano a lottare per lo stesso obiettivo con la Nazionale francese. Fra i due calciatori c’è grande stima e affetto reciproco, come si evince dalle numerose interviste rilasciate anche recentemente in occasione degli Europei. Pavard, però, coglie spesso l’occasione per ricordare, sempre con ironia e rispetto, a Giroud il finale trionfante dell’Inter nell’ultima stagione, proprio ai danni del Milan.

Pavard pizzica Giroud, il riferimento è ovviamente allo scudetto dell’Inter!

FRECCIATINA – Anche nel corso di un’intervista doppia rilasciata a Canal+, nella quale Pavard e Giroud si erano complimentati a vicenda, non manca una frecciatina velenosa ma simpatica. Scherzando con l’attaccante francese, il cui futuro tra l’altro è destinato ormai ad essere lontano dal Milan, il difensore nerazzurro ha dichiarato: «Lui ha vinto il primo anno in cui è arrivato, io ho vinto il primo anno in cui sono arrivato. E abbiamo la seconda stella, noi». Pavard ha pronunciato la frase indicando la seconda stella cucita sulla maglia della Francia, ma il riferimento era ovviamente a quella conquistata dall’Inter proprio battendo per la sesta volta consecutiva il Milan di Giroud.