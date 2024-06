Di Gennaro: «Spalletti usa Frattesi come Perrotta. Va sfruttato»

Spagna-Italia sarà la prossima gara, in programma questo giovedì, per la squadra di Luciano Spalletti. Antonio Di Gennaro ha analizzato su TMW Radio qualche chiave decisiva, tra cui una riguardante Davide Frattesi.

PUNTI DI FORZA – Antonio Di Gennaro avverte sui problemi dell’Italia, non nasconde però i punti di forza: «La difesa dell’Italia? Da valutare il discorso del centrale difensivo. Bastoni e Calafiori hanno giocato bene ma non sono abituati a giocare centralmente. E quindi si sono trovati in difficoltà in certe circostanze, soprattutto quando si verticalizzava. Anche noi avremo più spazi e andare velocemente in verticale. I punti di forza della Spagna? Rodri non esce mai nel Manchester City. Quelli come lui ne nascono pochi. È un giocatore che ha tutto, però noi abbiamo le nostre carte. Frattesi lo vede alla Perrotta. In ogni azione arriva in zona gol e va sfruttato per certe qualità. E anche Scamacca, che potrebbe avere qualche spazio in più con la Spagna. Abbiamo dei giocatori che in fase di riempimento dell’area possono fare male»