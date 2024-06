Spagna-Italia, Spalletti cambia in mezzo? La probabile formazione

Giovedì alle ore 21 si giocherà la seconda giornata degli Europei: Spagna-Italia. Luciano Spalletti potrebbe cambiare qualcosa in mezzo, uno dell’Inter in ballottaggio. Ecco le probabili formazioni.

PROBABILI – L’Italia oggi è tornata ad allenarsi a pieni ranghi dopo il giorno di palestra di ieri. Sabato ha giocato con l’Albania e trovato i primi tre punti degli Europei, nel pomeriggio odierno ha cominciato a preparare l’impegno più difficile di questa fase a gironi. Giovedì sera alle ore 21 ci sarà Spagna-Italia, da cui dipende la qualificazione agli ottavi di finale. Contro l’Albania la novità del 4-3-3 scelta da Luciano Spalletti ha portato ad un ottimo risultato, anche se nella ripresa il calo è stato evidente. Qualcosa dev’essere registrato, c’è tempo fino a giovedì. Spalletti per questo potrebbe cambiare qualcosa, soprattutto in mezzo dove la Spagna sviluppa la gran parte del suo gioco. Il ballottaggio principale vede protagonista uno dell’Inter. Davide Frattesi, Lorenzo Pellegrini e Bryan Cristante si giocano due maglie da titolari. Il mediano è visto come una soluzione per riempire il centrocampo e abbassare il baricentro della squadra. Per ora questa è comunque la probabile formazione di Spalletti per Spagna-Italia.

SPAGNA-ITALIA, LA PROBABILE FORMAZIONE DI SPALLETTI

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Barella, Jorginho; Pellegrini, Frattesi, Chiesa; Scamacca.