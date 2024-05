VIDEO – Inter, tutti i gol dello scudetto! Le 89 prodezze in Serie A

L’Inter ha chiuso la Serie A con ottantanove gol in trentotto giornate, che hanno permesso di vincere lo scudetto della seconda stella. La società, a pochi giorni dalla fine della stagione, celebra il dato con un video.

IN TRIONFO – È passato ormai più di un mese dalla vittoria dello scudetto della seconda stella dell’Inter, ma di certo la cavalcata conclusa alle 22.43 di lunedì 22 aprile 2024 non passa di moda. La squadra di Simone Inzaghi, coi due realizzati al Verona domenica, ha completato la Serie A 2023-2024 con ottantanove gol. Nettamente il miglior attacco, tredici reti in più rispetto al secondo (il Milan), e sempre a segno tranne la trasferta persa col Sassuolo. Che è anche l’unica squadra capace di battere l’Inter, salvo poi retrocedere in Serie B. Un percorso strepitoso, che ha portato a vincere lo scudetto con largo anticipo (alla sestultima giornata) e con un totale di oltre cento gol stagionali (centoquattro in tutto).

Il video con i gol del trionfo dell’Inter in Serie A

LE PRODEZZE – L’Inter ha una particolarità dalla Serie A: l’ha aperta e chiusa con una doppietta. Alla prima giornata quella di Lautaro Martinez (capocannoniere) nel 2-0 col Monza, all’ultima quella di Marko Arnautovic al Bentegodi. Il Toro è il grande protagonista del campionato, con i suoi ventiquattro gol, ma ovviamente non l’unico. Si va dal clamoroso tiro di Marcus Thuram nel 5-1 del derby d’andata sino alle reti in quello di ritorno valso lo scudetto, passando per la botta da centrocampo di Federico Dimarco al Frosinone o i tre a Napoli. Per non parlare di un altro momento gustoso, l’autogol di Federico Gatti in Inter-Juventus, la partita che ha dato la svolta. Tutti momenti indelebili, che hanno permesso all’Inter di vincere lo scudetto per la ventesima volta. E che vanno rivisti e rivisti ancora.