Chiellini: «Thuram? Utile in una cosa! Italia, sollievo. Lukaku no problema»

Chiellini ha parlato di diverse tematiche legate a Euro 2024: tra cui Thuram, l’Italia e Lukaku. Il commento dell’ex difensore della Juventus.

ITALIA-ALBANIA – Giorgio Chiellini, in collegamento su Sky Sport 24, ha parlato della sfida vinta dalla Nazionale all’esordio, con rete di due dell’Inter: «Bel sospiro di sollievo, era importante partire con i 3 punti. Ma inizio shock così come la fine. Ho visto Spagna-Croazia e non c’è più quella differenza che noi teniamo. Basta un punto, non è un’impresa facile, ma neanche impossibile».

NON UN PROBLEMA – Il Belgio ha perso all’esordio nella gara giocata oggi alle 18 contro la Slovacchia. L’ex Inter Lukaku si è divorato alcune palle-gol clamorose e si è visto annullare due reti. Chiellini ne parla così: «Lukaku? Ha avuto 5 occasioni da solo, ma è uno che si crea tante occasioni. Ha segnato due volte, fossi il Belgio non guarderei Lukaku come un problema».

SCELTA – Marcus Thuram scelto tra i titolari da Didier Deschamps per Austria-Francia. Chiellini spiega cosa può dare il centravanti francese dell’Inter: «Thuram? Scelta utile per aiutare anche in fase difensiva in quella zona di campo». L’attaccante nerazzurro è un titolare ormai inamovibile della Francia di Deschamps insieme ai vari Mbappe e Dembele in attacco.