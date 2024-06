Dimarco, cercasi concentrazione. Due errori simili con l’Italia

Federico Dimarco non ha ben figurato nelle precedenti partite dell’Italia, soprattutto all’esordio agli Europei contro l’Albania. Cercasi assolutamente concentrazione prima della Spagna.

E(O)RRORI – Federico Dimarco aveva già fatto vedere qualche problema nei pochi minuti in campo contro la Turchia al Castellani di Empoli. Già in quell’occasione aveva sbagliato un retropassaggio mettendo in difficoltà Gianluigi Donnarumma costretto al miracolo in uno contro uno sull’avversario. L’errore (o orrore) si è replicato all’esordio agli Europei, ma stavolta con le mani. Su rimessa laterale dopo appena 20 secondi Dimarco ha avuto l’idea di dare la palla ad Alessandro Bastoni in orizzontale, lasciando l’occasione a Nadim Bajrami di anticipare tutti e segnare.

Dimarco e il nuovo ruolo con l’Italia

NON ABITUATO – Il problema grande che molti hanno sottolineato di Dimarco è il ruolo. Luciano Spalletti ha giocato sempre prima di Euro 2024 con la difesa a 3, lasciando all’esterno dell’Inter la possibilità di giocare nella sua consueta posizione. Con l’Albania il ct ha optato per una linea a 4, abbassando Dimarco e costringendolo ad un lavoro anche difensivo a cui difficilmente era abituato con i nerazzurri. I 90 minuti di Dortmund sono stati un test, che il giocatore però non ha superato al 100%. Giovedì sarà provato nuovamente lì, sarà sicuramente titolare. Stavolta però serve maggiore concentrazione, perché quei due errori non sono figli di capacità tecniche non adeguate. Sono la conseguenza di disattenzioni gravi.