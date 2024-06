Zanetti avverte: «Ci guarderemo intorno. L’Inter si sta attrezzando!»

Javier Zanetti guarda al futuro dell’Inter, che in questi mesi estivi prenderà forma anche grazie al mercato. Proprio sull’argomento caldissimo il vicepresidente nerazzurro ci ha tenuto a informare i tifosi.

RIPARTIRE – L’Inter riparte con tante certezze per la prossima impegnativa stagione. Nonostante il cambio ai vertici societari, con l’addio di Steven Zhang e l’entrata di Oaktree, le basi del club nerazzurro sembrano più che solide. Questo anche grazie alla nomina a Presidente di una figura come Giuseppe Marotta, che negli ultimi anni ha svolto un lavoro fondamentale nella dirigenza. A sottolineare tutto questo, ma aprendo anche una finestra sul futuro e, soprattutto, sul mercato, è Javier Zanetti. Il vicepresidente dell’Inter, che ha concesso un’intervista ai canali di GOAL, non si nasconde e rassicura i tifosi in vista dell’inizio delle trattative di calciomercato e della nuova stagione.

Zanetti non si nasconde: le intenzioni dell’Inter sono chiare

PRESUPPOSTI E OPPORTUNITÀ – Javier Zanetti, dopo aver fatto il punto della situazione in casa Inter, si affaccia al futuro del club. Il vicepresidente nerazzurro ha tocca l’argomento che più interessa i tifosi in questo particolare periodo estivo, ovvero il mercato. Così Zanetti in merito: «Credo che ci sono presupposti per fare bene: Oaktree sta dando continuità con tutto il management, con Marotta presidente e gli altri dirigenti. La cosa più importante è continuare a lavorare in questa maniera. L’obiettivo è sempre quello di competere, competere in tutte le competizioni che dobbiamo affrontare, l’anno prossimo saranno tante partite, ma credo che ci stiamo attrezzando per fare una stagione da protagonisti. Abbiamo una rosa molto competitiva: se ci saranno delle opportunità ci guarderemo intorno».