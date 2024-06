Esposito, arriva il contro-riscatto dell’Inter: la cifra che va allo Spezia!

Francesco Pio Esposito diventa nuovamente dell’Inter in maniera ufficiale. Il club nerazzurro ha esercitato il contro-riscatto sul giocatore, che nell’ultimo anno ha giocato allo Spezia.

CONTRO-RISCATTO – Francesco Pio Esposito nuovamente all’Inter. L’Inter ha esercitato il contro-riscatto per il giovane centravanti classe 2005. Nel pomeriggio di venerdì, lo Spezia aveva riscattato il centravanti, con il club nerazzurro che aveva la possibilità successivamente di contro-riscattarlo. Proprio oggi pomeriggio, come riferisce Citta della Spezia.com, l’Inter ha deciso di versare i 500 mila euro pattuiti la scorsa estate. Per Esposito adesso si aprono le porte della Serie A. Ci sono delle squadre interessate al giovane promettente campano: come Venezia e Genoa. Peraltro, i nerazzurri stanno imbastendo delle trattative con entrambe le squadre.

Esposito contro-riscattato dall’Inter: ora la Serie A!

FUTURO – Per Esposito probabile futuro in Serie A. Nella sua prima stagione da professionista in Serie B ha collezionato trentotto presenze, condite da tre gol con la maglia dello Spezia. Già diverse squadre della massima serie hanno chiesto informazioni all’Inter per Esposito: sia il Venezia, che il Genoa. Il club meneghino è in trattativa con entrambe le squadre, rispettivamente per Tanner Tessmann e Josep Martinez. Il giovane attaccante potrebbe, dunque, diventare un’appetibile contropartita per abbassare le pretese di veneti e liguri.