Barella in gol con l’Italia premia la scelta Inter. E va contro i disfattisti

Barella non ha perso tempo: subito in gol in Italia-Albania, la sua prima partita a EURO 2024. Il tutto dando un premio immediato all’inter, che a sua volta non ha aspettato.

L’UOMO SIMBOLO – In tanti, ma non tutti, hanno definito Nicolò Barella come il migliore in campo in Italia-Albania, dove ha segnato il gol della vittoria degli Azzurri. Ma Barella è – soprattutto – il presente e il futuro dell’Inter, che punta a proseguire il ciclo con lui e con Lautaro Martinez. Sono loro due i principali primi rinnovi di Oaktree, nel primo mese da proprietario del club, e sono una garanzia per il futuro. Tanto quanto quello di Simone Inzaghi, che sarà ufficializzato a breve. E proprio sulla questione firme ha parlato stamattina Giuseppe Marotta, confermando come per Lautaro Martinez sia tutto fatto. Un’ulteriore certezza di come l’Inter 2024-2025 ripartirà da Lautaro Martinez capitano e Barella vice, con ovviamente Inzaghi in panchina.

FIRMA ANTICIPATA – Per Barella il rinnovo di contratto è arrivato prima dell’inizio degli Europei, e questo è un dato da non sottovalutare. Perché l’Inter ha blindato il giocatore prima che potesse accrescere il suo valore e aumentare il suo status. Il gol di sabato ha ribadito come Barella sia, senza nessuna discussione, uno dei migliori centrocampisti d’Europa. E, di conseguenza, anche del mondo. Ma ha inoltre confermato come sia il miglior giocatore italiano in circolazione, non a caso col rinnovo è diventato l’italiano più pagato di tutta la Serie A. Questo è un grande vantaggio per l‘Inter, che ha fatto sì di completare in totale tranquillità – molta di più di Lautaro Martinez, che anche se è una formalità non ha ancora firmato – il prolungamento di un accordo che sarebbe scaduto nel 2025. E ha stroncato sul nascere ogni discussione sul mercato.

Barella, simbolo della nuova Inter e dell’Italia

AL MEGLIO – Se non avesse rinnovato prima degli Europei, per Barella magari qualche scenario si sarebbe aperto. Una squadra su tutte il Real Madrid, visto che in Spagna l’avevano accostato ai blancos. Anche se, vedendo i centrocampisti che ci sono lì, a Carlo Ancelotti tutto serve tranne un altro in quel ruolo. Invece Barella, senza peraltro nemmeno tanto clamore, ha deciso di sposare l’Inter fino al 2029. E sarà uno dei protagonisti della nuova squadra, assieme a Inzaghi, Lautaro Martinez e tanti altri big che hanno vinto lo scudetto. E anche questo è una garanzia per proseguire un ciclo vincente, ricordando come si sia appena vinto. Perché l’Inter è ai vertici e non ha certo bisogno di rifondare, tanto per rispondere ai disfattisti che parlano di mercato fermo. Cosa peraltro nemmeno vera: oltre al rinnovo di Barella sono già arrivati Mehdi Taremi e Piotr Zielinski, non certo gli ultimi.