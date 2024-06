Skriniar su Lukaku: «Ci siamo scritti. Difficile da marcare, ricordo»

Milan Skriniar, difensore e capitano della Slovacchia, ha ricordato in conferenza stampa il suo periodo all’Inter e il rapporto con Romelu Lukaku prima del match con il Belgio.

RICORDI – Milan Skriniar e Romelu Lukaku hanno giocato per tre anni insieme. I primi due con Antonio Conte che hanno portato al diciannovesimo Scudetto della storia dell’Inter, l’ultimo che è lo scorso ed è finito con una finale di Champions League persa con il Manchester City. Il difensore, capitano della Slovacchia, ha ricordato le abilità di Big Rom in conferenza stampa prima del match con il Belgio agli Europei: «Forse so cosa può valere per lui, ma non deve essere così, perché è un ottimo giocatore. È fisico, molto veloce e fa gol. Ho potuto testare quanto sia difficile giocare contro di lui in allenamento durante quei tre anni».

FORZA – Lukaku viene da un anno non proprio positivo con la Roma. La scorsa estate ha voltato le spalle all’Inter, scegliendo infine i giallorossi che sono stati gli unici ad interessarsi concretamente al belga. Skriniar comunque non abbassa la guardia contro l’attaccante: «Ci siamo scritti qualche giorno fa, ci siamo scambiati qualche messaggio. Non vede l’ora tanto quanto me, sarà sicuramente una bella partita. Avremo un sacco di duelli in campo, è ancora un giocatore di qualità».