Martinez all’Inter, ci siamo! Ma cambia la contropartita: altri ceduti?

Martinez può diventare un nuovo portiere dell’Inter: la trattativa con il Genoa prosegue. Rispetto agli scorsi giorni stanno però cambiando le contropartite: Tuttosport dà i nuovi nomi.

IN ARRIVO – La settimana appena cominciata sarà – almeno nelle volontà dell’Inter – quella in cui completare la trattativa per l’arrivo di Josep Martinez dal Genoa. È l’obiettivo di Piero Ausilio e Dario Baccin, anche perché fra le parti c’è una sorta di intesa di massima. Sul cartellino del portiere spagnolo la valutazione è vicina: dai diciotto milioni dei rossoblù si è arrivati ai tredici milioni più due di bonus offerti dall’Inter. A far quadrare i conti per Martinez sarà presumibilmente l’inserimento di una contropartita tecnica, con i nomi che stanno cambiando rispetto a quanto si era detto negli scorsi giorni.

Martinez all’Inter, quali giocatori diretti verso il Genoa?

IN CAMBIO – Giovedì si era segnalato come Gaetano Oristanio fosse uno degli obiettivi del Genoa, che si poteva inserire come contropartita per Martinez. Ora però è subentrato il Venezia, che lo vuole assieme a Filip Stankovic nella trattativa per Tanner Tessmann. A oggi, scrive Tuttosport, Martin Satriano non è intenzionato ad andare in Liguria perché il reparto offensivo è al completo con l’accordo per Vitinha. Per questo, si può arrivare alla cifra richiesta tramite qualche cessione minore. Per Mattia Zanotti rifiutata una prima offerta del Lugano da 1,5 milioni, per Sebastiano Esposito c’è l’Empoli e per il fratello Francesco Pio Esposito il Cagliari. Chi può aiutare l’Inter, anche nell’affare Martinez, è Lucien Agoumé: il Siviglia non l’ha riscattato, vale fra sette e otto milioni.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino