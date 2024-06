Romania-Ucraina, altro giro agli Europei: le formazioni ufficiali!

Romania-Ucraina al via alle ore 15.00 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera. Di seguito le formazioni ufficiali dei due CT per la prima sfida agli Europei del gruppo E.

SCELTE – La giornata degli Europei si apre con Romania-Ucraina, primo match della fase a gironi del Gruppo E. In attesa di Belgio-Slovacchia, in campo tra qualche ore, i commissari tecnici Iordanescu e Rebrov hanno compiuto le loro rispettive scelte. La Romania scende in campo con un 4-1-4-1, contro il 4-3-3 dell’Ucraina. Le due formazioni proveranno a portare a casa il risultato prima di vedersela, nelle prossime sfide dell’Europeo con Belgio e Slovacchia, dove compariranno anche due ex giocatori dell’Inter – Romelu Lukaku e Milan Skriniar. Sulla panchina dell’Ucraina, invece, si accomoda Trubin, la scorsa estate accostato molto spesso alla squadra nerazzurra come possibile innesto per la porta. Di seguito le formazioni ufficiali di Romania-Ucraina, che avrà inizio alle ore 15.00 all’Allianz Arena di Monaco di Baviera.

Romania-Ucraina, le formazioni ufficiali

ROMANIA (4-1-4-1): Nita; Ratiu, Dragusin, Burca, Bancu; Marius Marin; Man, Razvan Marin, Stanciu; Dragus.

In panchina: Moldavo, Tarnovanu, Rus, Nedelcearu, Alibec, Cicaldau, Puşcaş, Hagi, Mihăilă, Olaru, Mogoș, Sorescu, Racoviţan, Bîrligea, Șut.

Commissario Tecnico: Iordanescu

UCRAINA (4-3-3): Lunin; Konoplia, Zabarnyi, Matviyenko, Zinchenko; Shaparenko, Stepanenko, Sudakov; Tsygankov, Dovbyk, Mudryk.

In panchina: Bushchan, Trubin, Svatok, Talovierov, Sydorčuk, Yarmolenko, Malinovskyi, Yaremčuk, Mykolenko, Brazhko, Zubkov, Bondar, Tymchyk, Vanat, Mykhailichenko.

Commissario Tecnico: Rebrov