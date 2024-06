Lautaro Martinez, svolta per la firma? Sorpresa dall’Inter – CdS

Lautaro Martinez ha trovato l’accordo con l’Inter per il rinnovo di contratto, ma non ha ancora firmato perché si trova negli Stati Uniti. Una possibile svolta però in vista per il Corriere dello Sport.

SVOLTA – Gli scorsi mesi la storia di Lautaro Martinez è diventata una vera e propria telenovela. L’agente Alejandro Camano ha parlato come non mai, la stessa Inter con Giuseppe Marotta ha dovuto esprimere rassicurazioni in qualsiasi occasione venisse fatta una domanda sull’argentino. È stato una via-vai di dichiarazioni che ha inasprito l’ambiente e generato paura nei tifosi per il futuro dell’attaccante. Alla fine tutto sta andando per il meglio, manca solo una cosa.

Lautaro Martinez, ecco la firma con l’Inter

FIRMA – Giuseppe Marotta ieri ha confermato le difficoltà di raccogliere la firma di Lautaro Martinez, ma ha confermato al 100% che il calciatore rinnoverà con l’Inter. Ha un accordo con il club, percepirà 9 milioni di euro all’anno fino al 2029 più un altro milione di bonus. Sarà il calciatore più pagato della rosa, come ovvio che sia visto che è il capitano. La svolta riguarda il giorno della firma, perché questa può arrivare anche per via telematica. Tutto fa pensare che prima dell’inizio della Copa America, quindi giovedì, Lautaro Martinez firmi il rinnovo. L’annuncio poi ci sarà nei giorni successivi, come accaduto con Nicolò Barella.

