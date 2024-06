L’Inter continua a lavorare per il rinnovo di Inzaghi: una priorità! – SM

L’Inter considera il rinnovo di Simone Inzaghi come un obiettivo da concretizzare nella sessione estiva di calciomercato. Manca ancora qualche dettaglio prima della firma definitiva.

IL PUNTO – L’Inter vuole proseguire la propria avventura insieme a Simone Inzaghi. Non è un mistero, come confermato a più riprese dalla dirigenza nerazzurra nelle ultime settimane, che l’Inter consideri il tecnico piacentino come un pilastro del proprio sistema da confermare per il prossimo futuro. La strategia dei nerazzurri coincide con quelle che appaiono come le volontà del proprio allenatore, stante la convinzione dell’ex Lazio di continuare a vincere da tecnico dei nerazzurri. Per questi motivi, non è contemplata dalle parti l’ipotesi di un mancato prolungamento del contratto di Inzaghi.

L’Inter avrà nuovi contatti con Tinti: l’obiettivo è trovare un’intesa con Inzaghi prima dell’inizio del campionato

LA PRIORITÀ – Come riportato da Sport Mediaset, l’Inter vede come necessaria la finalizzazione dell’intesa con Inzaghi prima dell’inizio della prossima stagione di Serie A. La centralità rivestita dall’ex Lazio nella struttura del club nerazzurro coincide con il raggiungimento di un nuovo status da parte del tecnico piacentino, asceso definitivamente al rango dei top in Italia. Aver certificato tale realtà è stata la base per acquisire il convincimento della volontà di proseguire insieme. Le prossime settimane saranno decisive per vedere se l’Inter avrà saputo concretizzare il suo proposito.