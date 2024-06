Serie A 2024-2025, quando la prima giornata? Le date provvisorie di calendario

Mancano settanta giorni esatti all’inizio della Serie A 2024-2025, e più o meno questa è l’unica certezza per il calendario. Ma ci sono altre indicazioni sul prossimo campionato che si possono iniziare a vedere, per capire quando si giocheranno le partite. Di seguito tutto il programma, sia ufficiale sia ufficioso.

PROSSIMA STAGIONE – Al momento, l’unica certezza è che la Serie A 2024-2025 inizierà coi primi anticipi sabato 17 agosto. Ossia fra settanta giorni esatti. Tutto il resto è ancora da definire, si presume entro fine mese. Questo anche per poter indicare la data di composizione del calendario. Di certo c’è che ci saranno – nuovamente – quattro soste per le nazionali: 8 settembre, 13 ottobre, 17 novembre e 23 marzo, per la UEFA Nations League. Poi, considerata la finale della prossima Champions League sabato 31 maggio 2025, è presumibile che l’ultima giornata di Serie A sia domenica 25 maggio. Data al momento non ufficiale. Certa è invece la Supercoppa Italiana: si giocherà a gennaio 2025, in Arabia Saudita e col format delle Final Four già visto in questa stagione. Al quale parteciperanno Atalanta, Inter, Juventus e Milan. Da capire eventuali turni infrasettimanali e sosta natalizia. Di seguito le date di calendario provvisorie.

SERIE A 2024-2025 – LE DATE PROVVISORIE



Prima giornata: sabato 17 e domenica 18 agosto 2024.

Soste per le nazionali: domenica 8 settembre 2024 (UEFA Nations League), domenica 13 ottobre 2024 (UEFA Nations League), domenica 17 novembre 2024 (UEFA Nations League), domenica 23 marzo 2025 (UEFA Nations League).

Eventuali turni infrasettimanali: da definire, nella Serie A 2023-2024 se n’è giocato solo uno.

Supercoppa Italiana: gennaio 2025 in Arabia Saudita, con il format delle Final Four e la partecipazione di Atalanta, Inter, Juventus e Milan.

Ultima giornata (ufficiosa): domenica 25 maggio 2025, considerata la finale di Champions League sabato 31 maggio 2025.