Inter, allenamento prima del Verona e poi… grigliata! Senza Correa

Con la prossima sfida di campionato contro il Verona alle porte, l’Inter si è ritrovata questa mattina in allenamento. La squadra già Campione d’Italia, ha lavorato sui campi di Appiano Gentile, prima di oncedersi un momento di relax con una grigliata di squadra con un grande ex per l’occasione, Joaquin Correa.

L’ALLENAMENTO – L’Inter questa mattina ha svolto l’allenamento odierno in vista dell’ultimo impegno in casa del Verona, gara valida per la trentottesima giornata di Serie A. L’allenamento mattutino ha visto tutti i giocatori della rosa impegnarsi in esercizi tattici e fisici, La sessione è iniziata con una fase di riscaldamento e stretching, seguita da esercizi di possesso palla e partitelle a tema, per simulare le condizioni di gioco reali. Il tecnico Simone Inzaghi ha osservato attentamente tutto l’allenamento.

Inter, allenamento e poi… relax! Con un “grande” assente

MOMENTO RELAX – Dopo l’allenamento, i giocatori e lo staff tecnico si sono concessi un momento di svago con una grigliata organizzata nel centro sportivo di Appiano Gentile. L’evento, fortemente voluto da Inzaghi, è stato un’occasione per rafforzare lo spirito di gruppo e creare un’atmosfera di serenità e coesione all’interno della squadra. Tra risate e racconti, i giocatori hanno potuto rilassarsi e recuperare energie, pronti per affrontare l’ultimo impegno stagionale con grande entusiasmo. Una grigliata caratterizzata anche dalla presenza dei familiari dei giocatori

UN SOLO ASSENTE – A proposito di grigliate, tra i grandi esperti del settore Jaoquin Correa, assente in questo caso ad Appiano Gentile rispetto le stagioni passate. L’attaccante argentino, reduce da un periodo di prestito al Marsiglia, è pronto a tornare in nerazzurro, anche se per poco. Durante il suo periodo in Ligue 1, non è riuscito a convincere appieno né il club francese né i dirigenti dell’Inter. Il suo ritorno a Milano è atteso, ma sembra ormai certo che la società nerazzurra stia cercando una nuova soluzione per il suo futuro.