Oaktree cancella Suning: Inter alle prese con i nuovi naming rights

Oaktree non perde tempo e questo è senza dubbio positivo per tutta la situazione Inter dopo l’uscita di scena di Suning… e dei suoi naming rights. La nuova proprietà americana, in attesa di insediarsi con tutte le cariche ufficiali, prepara il piano strategico per valorizzare il suo asset

MILANO – Lunedì 20 maggio 2024 non è successo nulla a causa del Whit Monday in Lussemburgo. Martedì 21 maggio 2024 non è successo niente in Cina, visto che nemmeno il tempo extra è servito per sistemare le cose a Nanchino. Mercoledì 22 maggio 2024 è successo qualcosa. In Italia. A Milano. In casa Inter è iniziata l’Era Oaktree Capital Management come nuova proprietà. Una conseguenza naturale in seguito al mancato saldo del debito da parte dell’ormai ex Presidente Steven Zhang, che vede pignorarsi il “suo” gioco calcistico. Il passaggio di consegne dal Suning Holdings Group a Oaktree al momento è brusco e lo sarà ancora di più in caso di causa legale di Zhang nel confronti del fondo statunitense. Resta il fatto che l’Inter, da poco più di ventiquattr’ore, è ufficialmente americana. Inter made in USA: cosa aspettarsi ora?

Inter da Suning a Oaktree: inizia ufficialmente il periodo post-Zhang

SUNING OUT – Da giorni si ipotizzano le prime mosse di Oaktree una volta insediatosi nell’Inter. C’è chi si “preoccupa” del calciomercato in tutte le sue forme. In realtà bisogna andare per gradi. Il primo step sarà il riassetto aziendale. Quindi, non solo il nuovo Consiglio di Amministrazione dell’Inter ma anche e soprattutto la nomina del nuovo presidente al posto dell’uscente Zhang. Il tempo materiale necessario porterà alla fumata bianca solo nel mese di giugno. Entro la prima metà, possibilmente. Nel frattempo Oaktree ha un altro obiettivo da portare a termine in tempi rapidi. Un obiettivo che può riassumersi con il concetto di “cancellare Suning dal mondo Inter”. L’idea è quella di lanciare un messaggio non forte, di più. Oaktree non vuole svendere né vendere subito la “sua” Inter, bensì valorizzarla. Renderla più appetibile nel suo mercato, quindi anche più costosa rispetto a oggi, per i futuri acquirenti. E l’operazione è già iniziata in fretta…

Ei fu Suning Training Centre: i naming rights sotto la lente di Oaktree

NAMING RIGHTS – La prima azione concreta di Oaktree per cancellare il nome di Suning dal mondo Inter consiste proprio nel… cancellare il nome di Suning dal mondo Inter! Si inizia dal centro sportivo di Appiano Gentile (CO). “La Pinetina”, da anni diventato Suning Training Centre in memory of Angelo Moratti, perderà i naming rights “imposti” dalla Famiglia Zhang. Non più Suning Training Centre, quindi. A breve verrà ufficializzato il nuovo sponsor della Pinetina. Accordo in via di definzione con un partner già consolidato. La prima vera mossa di Oaktree sarà di vera rottura con il passato. Cancellare quanto di buono è stato fatto all’Inter nel periodo Suning dipende solo dai risultati sportivi. Ai tifosi – si sa – interessano davvero poco gli aspetti economico-finanziari. La nuova Inter americana prende già forma: l’Oaktree Training Centre di Appiano Gentile presto avrà un nuovo nome. Così Suning sta per diventare solo un ricordo…