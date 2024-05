Taremi già a Milano! Tutto già definito con l’Inter. Ora ultimo passo

Taremi, chiusa definitivamente l’esperienza al Porto, si prepara a una nuova avventura con la maglia dell’Inter. Il calciatore è già a Milano. Simone Inzaghi lo attende, sarà il nuovo rinforzo in attacco per la prossima stagione. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, l’iraniano ha già completato tutti gli iter necessari. Si attende solo l’ultimo passo.

TUTTO FATTO – Mehdi Taremi, dopo aver concluso la sua esperienza al Porto, è arrivato in Italia per sottoporsi alle visite mediche e firmare il contratto che lo legherà alla società nerazzurra per le prossime stagioni. Taremi ha siglato un accordo pluriennale, impegnandosi con il club milanese per i prossimi due anni. L’ultimo step riguarda solo il comunicato ufficiale. Con le visite mediche completate e il contratto firmato, l’attaccante è pronto a mettersi al servizio della squadra e a conquistare i cuori dei tifosi nerazzurri in vista delle prossime stagioni. Come lui, anche Piotr Zielinski è atteso a Milano dopo aver concluso la sua stagione al Napoli.

Ciao Porto, per Taremi ora solo Inter

ARMA IN PIÙ – L’addio di Taremi al Porto chiude un capitolo significativo della sua carriera. Arrivato al club portoghese nel 2020, l’attaccante ha rapidamente conquistato un posto di rilievo, segnando gol decisivi e dimostrando una grande capacità di adattamento al calcio europeo. Con il Porto, Taremi ha vinto campionati e coppe nazionali, diventando uno dei protagonisti principali della squadra. Ora, con il trasferimento all’Inter, Taremi si prepara a una nuova sfida. Il tecnico Simone Inzaghi avrà a disposizione un giocatore esperto e versatile, capace di agire sia come punta centrale che come attaccante di supporto. La sua capacità di segnare e di creare occasioni per i compagni lo rende un’arma preziosa per la squadra.