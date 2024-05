Verona-Inter (2-2), le pagelle: brilla Arnautovic! Poi tanti 5,5 − CdS

Verona-Inter 2-2. I nerazzurri hanno chiuso con un pareggio a Bentegodi il loro straordinario campionato. Brilla Arnautovic con una doppietta. Poi le pagelle rivelano diversi 5,5.

AVVINCENTE − Verona-Inter 2-2. I nerazzurri campioni d’Italia hanno pareggiato sul campo della squadra scaligera dopo una partita molto bella e avvincente. Succede tutto nel primo tempo, con ben quattro gol: Arnautovic e compagni prima segnano, poi si fanno rimontare per poi trovare sempre il pareggio nei minuti conclusivi di primo tempo. Nel finale, Sanchez ha provato anche a dare la vittoria ai suoi, ma il Var ha annullato per fuorigioco. Le pagelle rivelano diversi 5,5 per la formazione nerazzurra. Il migliore ovviamente Marko Arnautovic, che si prende un bel 7.

Verona-Inter, le pagelle dei nerazzurri: spuntano tanti 5,5

PREMIO DI GENNARO − Sono ben cinque i 5,5 dell’Inter, che ha pareggiato sul campo del Verona per 2-2. Ossia Audero, Bisseck, Carlos Augusto, Cuadrado e Thuram. Quest’ultimo è stato meno brillante del solito, rendendosi poco pericoloso dalle parti di un super Perilli, grandissimo protagonista nella ripresa. Sufficienza, invece, per i vari Acerbi, Dumfries, Calhanoglu, Barella, Asllani, Dimarco, Buchanan e per lo stesso Simone Inzaghi in panchina. Mentre mezzo punto in più per i subentrati Di Gennaro, esordio assoluto in Serie A, Frattesi e Sanchez. Ora per i campioni d’Italia meritati giorni di riposo e poi per la stragrande maggioranza sarà Euro 2024.

Fonte: Corriere dello Sport – Pietro Guadagno