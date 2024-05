Nota tattica di Verona-Inter: Arnautovic trova il meglio alla fine

Nota tattica, una rubrica che mira a sottolineare un dettaglio, in positivo o in negativo, dell’ultima partita dell’Inter. Dopo Verona-Inter parliamo della prestazione di Arnautovic.



COLPO DI CODA – Proprio all’ultima occasione Arnautovic ha fatto vedere di cosa è veramente capace. Si potrebbe riassumere così la sua prestazione contro il Verona, appunto all’ultima partita di questa stagione. In cui Inzaghi lo ha fatto partire titolare ed è stato ripagato con una doppietta che corona una prova davvero di qualità. Finalmente, verrebbe da dire.

LAVORO DA PUNTA – L’austriaco è partito in coppia con Thuram, come già visto col Frosinone. Scambiandosi di continuo di ruolo col francese. Guardiamo la mappa dei suoi tocchi presa da Whoscored:

Arnautovic si è trovato sia a fare da riferimento per il gioco venendo incontro che ad attaccare lo spazio in verticale. In 57 minuti ha messo insieme 29 tocchi, con 24 passaggi realizzati al 54%. Producendo però un passaggio chiave e un’occasione da gol. Mai come questa volta però a fare la differenza sono le due reti segnate. Il numero 8 ha al suo attivo 2 tiri, che appunto hanno portato ai due gol realizzati dalla squadra. Due reti da punta vera, opportunista. Quelle che tanto gli sono mancate in stagione. Una prova quasi opposta a quella vista all’andata in Inter-Verona. Un cambiamento promettente in ottica futura?