Inzaghi in Frosinone-Inter sposta di ruolo Arnautovic

In Frosinone-Inter Arnautovic e Thuram sono partiti come coppia d’attacco. L’austriaco però ha coperto un ruolo differente da quello che solitamente Inzaghi ha scelto per lui.

NUOVA COPPIA, NUOVI COMPITI – Frosinone-Inter ha visto Inzaghi scegliere come coppia offensiva Thuram e Arnautovic. Una scelta in ossequio al turnover, viste le scelte nella sfida col Sassuolo, quando i titolari erano stati Sanchez e Lautaro Martinez. La particolarità però sta nel fatto che il tecnico ha cambiato i compiti delle sue due punte.

ARNA SECONDA PUNTA – Nel corso della stagione infatti Arnautovic ha praticamente sempre coperto il ruolo della prima punta. Col compito di giocare in verticale, attaccare la linea difensiva avversaria e insomma fare da riferimento offensivo. Col Frosinone però non è andata così. Vediamo le posizioni medie dell’Inter prese dal report della Lega Serie A:

Evidente come il numero 8 stia dietro al numero 9. Una scelta precisa, confermata anche dalle posizioni medie con la squadra in possesso palla:

Inzaghi insomma ha scelto per Thuram quello che è il suo ruolo d’elezione, cioè la prima punta chiamata a dare profondità alla squadra. Adattando Arnautovic ad altri compiti. Non è un caso che per l’ex Bologna troviamo 33 tocchi di palla, ottenuti però in 66 minuti giocati. Thuram arriva a 39, ma in 93. Con un’ulteriore conferma che viene dalle statistiche sui passaggi riusciti sulla trequarti. L’austriaco infatti è secondo tra i nerazzurri in questo dato con 10, superato solo da Barella che ha giocato però più minuti. Un dato da riferimento del gioco, nella zona dietro al francese. Un cambiamento tattico per il numero 8, che in questa versione da seconda punta ha curiosamente trovato una rete da bomber purissimo.