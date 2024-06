Calhanoglu, pure gli avversari ti amano! Sagnol (CT Georgia): «Io suo fan»

Calhanoglu amato anche dagli avversari. In particolare, dal CT della Nazionale georgiana Sagnol. Il centrocampista dell’Inter domani lo affronterà.

AMATO DAGLI AVVERSARI – Domani la Turchia esordirà ad Euro 2024 contro la Georgia di Kvaraskhelia. Partita subito importante per il centrocampista dell’Inter, il quale ha anche parlato dell’imminente match elogiando anche i propri tifosi. Un elogio, invece, nei suoi confronti è arrivato dal Commissario Tecnico della Nazionale georgiana, ossia il francese Willy Sagnol. In conferenza stampa, il CT ha tenuto a precisare e ricordare: «Di solito non voglio commentare la squadra avversaria e non voglio che l’avversario faccia commenti sulla mia squadra. Ma per dire una cosa, sono un grande tifoso di Hakan Calhanoğlu fin dai tempi in cui giocava in Germania.” Devo dire che lo sono».

Calhanoglu amato anche dagli avversari: giocatore sublime

SUBLIME – D’altronde è complicato non amare un giocatore come Calhanoglu, centrocampista di straordinario livello e tra i primi registi al mondo. Nell’ultimo biennio con la maglia dell’Inter ha saputo ritagliarsi un ruolo centrale, diventando uno dei cardini principali della squadra d Simone Inzaghi campione d’Italia. Ora per il turco arriva il grande traguardo da capitano di Euro 2024. Un’opportunità che non vuole lasciarsi perdere per entrare sempre più nella storia del suo Paese.