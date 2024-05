Lautaro Martinez, attesa per il summit: l’Inter ha la sua linea − TS

Lautaro Martinez e il rinnovo di contratto ancora in fase di lavorazione. In settimana l’Inter incontrerà il suo agente e ribadirà la sua linea.

INCONTRO − Il rinnovo di Lautaro Martinez è ancora tutto in ballo. Questa potrebbe essere una settimana molto importante, non solo perché la nuova proprietà Oaktree incontrerà dirigenza e Inzaghi, ma al contempo, come riferisce Tuttosport, ci sarà anche l’incontro in sede tra Marotta e Alejandro Camaño, agente del capitano nerazzurro. L’Inter è apparsa un po’ infastidita dopo le ultime dichiarazioni del procuratore del Toro, che settimana scorsa ha spiattellato a destra e a sinistra tutta una serie di dichiarazioni spingendo anche la mano sul tema ingaggio. Ma l’Inter ribadirà la sua linea.

Lautaro Martinez e il rinnovo sul piatto: una linea per l’Inter

NESSUN DUBBIO − L’Inter non può arrivare ad un ingaggio da 10 milioni di euro di base fissa. Marotta e la dirigenza lo faranno sapere nell’incontro in sede a Camaño. I campioni d’Italia, infatti, potrebbero arrivare a quella cifra solamente attraverso qualche bonus legato ai risultati di squadra. L’Inter può infatti arrivare massimo a nove milioni di euro di base fissa, più qualche premio per arrivare a doppia cifra. Il tempo ovviamente c’è perché il contratto di Lautaro Martinez scade nel 2026, ma l’obiettivo è quello di chiudere la faccenda una volta per tutte.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini