Oaktree-Inter, settimana ricca: dirigenza, Inzaghi e… Mercato! − TS

Da oggi nasce ufficialmente l’era operativa di Oaktree all’Inter. Dirigenti già oggi a Milano, c’è da preparare una settimana ricca di appuntamenti e summit.

ERA − Oaktree si insidia ufficialmente in casa Inter. Dopo il comunicato di scorsa settimana e il primo incontro in sede con Marotta e Antonello, la nuova proprietà americana è pronta a mettersi subito al lavoro per programmare le linee guida legate al futuro prossimo dell’Inter. Figc, Uefa, Lega Serie A e comune di Milano sono già state avvisate, ieri è toccato anche alla stampa in generale. Questa settimana, nasce praticamente l’era operativa di Oaktree. Già da oggi Alejandro Cano, Katherine Ralph e Renato Meduri, ossia i tre manager di spicco del fondo statunitense, sono nuovamente a Milano per preparare una settimana ricca di impegni e appuntamenti.

Oaktree, il menù della settimana è vasto: in ballo il futuro dell’Inter

DIRIGENZA − Il primo summit sarà nella giornata di domani e interesserà la dirigenza. Oaktree, infatti, incontrerà nuovamente Marotta e Antonello per programmare le prossime fasi della nuova era. In particolare tra 15 giorni ci sarà la nomina del nuovo CdA, con l’elezione anche di un nuovo presidente per il club. Inoltre, verrà chiarito anche il tipo di mercato da fare per le prossime settimane. Tappa importante per Beppe Marotta, alle prese con i rinnovi dei vari Lautaro Martinez, Barella e Inzaghi.

AREA SPORTIVA − Già mercoledì, invece, sarà il turno di Simone Inzaghi. Il tecnico dell’Inter conoscerà i nuovi dirigenti e con Marotta, Ausilio e Baccin faranno il punto della situazione sul futuro. Inoltre, lo stesso allenatore nerazzurro presto firmerà il suo rinnovo di contratto fino al 2027, con stipendio superiore ai sei milioni di euro a stagione.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini