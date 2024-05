UFFICIALE − Lautaro Martinez, non solo MVP: altro premio in Serie A

Lautaro Martinez ha ricevuto non uno, bensì due premi durante Verona-Inter. Il Toro nerazzurro premiato anche per il numero di gol.

ALTRO PREMIO − Lautaro Martinez vince lo Striker Of The Season presented by crypto.com come capocannoniere della Serie A TIM 2023/2024 È Lautaro Martinez ad aggiudicarsi lo Striker Of The Season presented by crypto.com che premia il calciatore che ha realizzato il maggior numero di reti nel corso del campionato di Serie A TIM 2023/2024. L’attaccante dell’Inter si è imposto con 24 reti in 33 presenze, staccando il secondo in classifica di 8 gol. Per il numero 10 nerazzurro è il primo successo in carriera nella classifica marcatori della Serie A TIM. Lautaro ha ricevuto il premio sul campo dello stadio “Marcantonio Bentegodi” di Verona al termine di Hellas Verona -Inter.