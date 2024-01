Arnautovic ha un problema con San Siro? Questione di testa

La prestazione di Arnautovic col Verona non si spiega solo con discorsi tecnici. L’attaccante ha un chiaro problema mentale, che si concretizza in modo specifico sul campo di San Siro.

IMPATTO NEGATIVO – Inter-Verona non è stata la partita di Arnautovic. O meglio, lo è stata, ma nel senso sbagliato. L’austriaco nei ventinove minuti giocati è stato praticamente nullo dal punto di vista statistico. Cosa che già di suo non sarebbe granché. Nei fatti però è stato attivamente un fattore negativo. Con la palla persa per il gol di Henry, un intervento che poteva valere il 2-1 e invece è diventato un salvataggio sulla linea a favore del Verona e un tentativo di colpo di testa praticamente sulla linea di porta così goffo da risultare inspiegabile. Così sorge spontanea quindi una domanda: Arnautovic soffre San Siro?

TARLO MENTALE – Già nelle ultime uscite era risultato chiaro che il numero otto avesse un problema di testa. Il clima di sfiducia attorno a lui montato nei primi mesi, vissuti a inseguire la condizione anche a causa del lungo infortunio, evidentemente lo stava condizionando. Facendolo giocare poco sereno, nervoso, impreciso. Non a caso il gol di Genova è stato vissuto come una liberazione. Un gol arrivato in trasferta, in una partita che forse è stata la sua migliore dell’anno. Giocata, guarda caso, lontano da San Siro.

PROBLEMA A SAN SIRO – Quanto visto col Verona non può essere ignorato. Né sottovalutato. Arnautovic è sempre stato un giocatore di personalità. Pure troppa. Capace di sfuriate e colpi di testa. Uno che reagiva alle difficoltà, alle critiche, in modo rabbioso. In questo momento però si sta vedendo qualcosa di totalmente diverso. Un giocatore fragile, con addosso tonnellate di paura di sbagliare. Quantomeno quando deve giocare a San Siro. E più paura ha, più sbaglia. Col Verona veniva da un momento positivo, di crescita. Ma nemmeno questo è riuscito a dare consistenza al suo impatto. Un errore ed è svanito tutto. Un problema di testa, di atteggiamento in partenza, che si deve trovare il modo di superare.