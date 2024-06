Gudmundsson, l’agente di Dragusin: «Conosco Giuffrida, per me va all’Inter!»

L’agente di Dragusin spara una bombetta di mercato avvicinando Albert Gudmundsson all’Inter. Manea ha buoni rapporti con l’agente dell’islandese Giuffrida.

SI SBILANCIA – Il nome di Albert Gudmundsson continua a rimanere accostato all’Inter, che però col Genoa al momento sta lavorando per acquistare e far arrivare a Milano Josep Martinez. Per l’islandese non è un’operazione semplice, ci vorrà del tempo e probabilmente qualche cessione per finanziarla. In merito alla situazione dell’attaccante del Grifone si è sbilanciato l’agente di Rade Dragusin, Florin Manea. Il procuratore a Tv Play ha commentato così: «Gudmundsson? Giuffrida è il suo agente e ho rapporti con lui. E’ un calciatore che nell’ultima stagione ha dimostrato tantissimo. Andrà all’Inter? Penso di sì, secondo me alla fine andrà in nerazzurro a meno che non arrivi qualcuno con i milioni veri».

Gudmundsson-Inter, tempi più lunghi rispetto all’affare Martinez

LUNGHI – La trattativa tra l’Inter e il Genoa per Gudmundsson difficilmente si potrà risolvere nel giro di poche settimane. Il centravanti, vista la grande annata, è valutato almeno 35-40 milioni dalla società ligure. Dunque, per arrivare al giocatore, l’Inter dovrà per forza di cose iniziare a cedere qualcuno. Magari qualche giovane, capace di garantire alcuni milioni. Diversa è la situazione legata a Josep Martinez. Il portiere spagnolo, a meno di clamorosi scenari, sarà il nuovo secondo portiere alle spalle di Yann Sommer. Occhio a Francesco Pio Esposito come eventuale contropartita. Infatti, oggi l’Inter lo ha contro-riscattato dallo Spezia.